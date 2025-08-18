Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vertice Trump-Zelensky, l'arrivo dei leader Ue a Washington. FOTO

Mondo fotogallery
12 foto
©Getty

Friedrich Merz, Keir Starmer, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Alexander Stubb, Ursula von der Leyen e Mark Rutte sono i leader europei arrivati a Washington in vista del vertice con Trump e Zelensky per discutere le condizioni per la fine della guerra in Ucraina. Il presidente ucraino al suo arrivo alla Casa Bianca è stato ricevuto direttamente dal leader Usa

ULTIME FOTOGALLERY

Vertice Trump-Zelensky, l'arrivo dei leader Ue a Washington. FOTO

Mondo

Friedrich Merz, Keir Starmer, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Alexander Stubb, Ursula von der...

12 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

L'importante incontro odierno tra Zelensky e Trump a Washington, con la presenza di alcuni leader...

16 foto

Guerra Ucraina, ipotesi scambio di territori con la Russia: le mappe

Mondo

Domani alla Casa Bianca previsto l’incontro tra Trump e Zelensky, con la contemporanea presenza...

6 foto
Cosa vorrebbe dire per Kiev lo scambio di territori con la Russia

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin dello scorso 15 agosto domina le aperture dei...

15 foto

Usa-Russia, i vertici tra i leader che hanno fatto la storia

Mondo

Il summit di Ferragosto 2025 in Alaska tra i presidenti di Stati Uniti e Russia è servito per...

11 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Zelensky alla Casa Bianca. Trump: "Fiducioso su pace duratura"

    live Mondo

    È in corso alla Casa Bianca l'incontro tra Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i leader europei....

    Al Jazeera: "Hamas accetta nuova proposta su cessate il fuoco". LIVE

    live Mondo

    Una fonte ha reso noto ad Al Jazeera che Hamas ha accettato la nuova proposta per un cessate il...

    Basket, Belinelli: "Non facile dire addio ma è il momento"

    Sport

     L'unico giocatore italiano di basket a vincere un titolo Nba si ritira, a 39 anni, e dice...