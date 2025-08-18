Vertice Trump-Zelensky, l'arrivo dei leader Ue a Washington. FOTO

Friedrich Merz, Keir Starmer, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Alexander Stubb, Ursula von der Leyen e Mark Rutte sono i leader europei arrivati a Washington in vista del vertice con Trump e Zelensky per discutere le condizioni per la fine della guerra in Ucraina. Il presidente ucraino al suo arrivo alla Casa Bianca è stato ricevuto direttamente dal leader Usa