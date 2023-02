Esperti, no comment Mosca su anniversario tradisce fallimento

Da Mosca non c'è stato alcun commento in occasione ieri dell'anniversario della 'operazione speciale', come viene chiamata in Russia l'invasione dell'Ucraina, né una celebrazione: un fatto che, secondo il think-tank Usa Institute for the Study of War (Isw), tradisce la coscienza che gli obiettivi bellici russi sono falliti. Il commento di Isw è citato da vari media. Secondo gli esperti di Isw, infatti, la Russia "non è riuscita a conseguire nessuno degli obiettivi dichiarati e non è riuscita a guadagnare sufficiente terreno dal luglio del 2022".