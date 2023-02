Russia blocca le forniture di petrolio alla Polonia

Economia

Petrolio russo, scattano embargo e price cap: l'effetto sui prezzi

L’intesa è stata firmata tra i 27 Paesi dell’Ue, tra i membri del G7 e l’Australia. Le misure saranno applicate su tutti i prodotti petroliferi raffinati e importati dalla Russia verso l'Ue via mare. Intanto però si alzano le preoccupazioni per i nuovi rincari, come sottolinea Assoutenti

Embargo e price cap su tutti i derivati dell'oro nero russo: due armi in un colpo solo per "far pagare a Putin il prezzo della sua atroce guerra", come ha detto la stessa presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L’intesa è stata firmata tra i 27 Paesi dell’Ue, tra i membri del G7 e l’Australia

Una mossa a due volti: un embargo – già concordato all'inizio del dicembre scorso - su tutti i prodotti petroliferi raffinati e importati dalla Russia verso l'Ue via mare, e una tagliola fissata tra i 100 e i 45 euro al barile per le esportazioni - sempre marittime - dirette verso i Paesi terzi. Massimali di prezzo che consentiranno alle compagnie di navigazione che trasportano diesel, cherosene o nafta di origine russa di operare in Occidente solo con prezzi al di sotto del cap previsto