Il presidente americano Joe Biden boccia il piano di pace messo a punto dalla Cina. "Se a Putin piace, come può essere un buon piano?", lo liquida osservando che "ci sono vantaggi solo per la Russia in quel piano". Secondo il capo della Casa Bianca "l'idea che la Cina" negozi l'esito di una guerra totalmente ingiusta per l'Ucraina non è razionale". Anche per Zelensky è "irrealistico". G20 in India spaccato sulla guerra. Nessun comunicato finale: Pechino si unisce a Mosca e non sottoscrive i paragrafi della sintesi a conclusione del summit con cui si definisce “inammissibile” un eventuale “uso delle armi nucleari” nel conflitto russo-ucraino e si parla dell'importanza del diritto internazionale e del sistema multilaterale "che salvaguarda pace e stabilità". L'esercito ucraino ha affermato che ieri la Russia ha raddoppiato il numero di navi schierate attivamente nel Mar Nero. Il presidente francese Emmanuel Macron andrà in Cina all'inizio di aprile per chiedere a Pechino di "aiutarci a fare pressione sulla Russia" per "fermare l'aggressione" e "costruire la pace".