Un anno di guerra: l’Ucraina tra distruzione e ricostruzione. Le foto

Nel primo anniversario del conflitto le immagini raccontano la devastazione del Paese ma anche gli sforzi per ritornare verso la normalità

24 febbraio 2023: trecentosessantacinque giorni dopo la guerra continua. Dodici mesi più tardi, l’invasione russa è ancora in corso. I segni del conflitto sono bene in vista sul territorio ucraino: palazzi sventrati, infrastrutture distrutte, edifici polverizzati. E il confronto tra prima e dopo gli effetti di quella che il presidente russo Vladimir Putin continua a chiamare "operazione militare speciale” rende le immagini della tragedia ancora più drammatiche. Là dove si svolgeva una vita normale ora restano macerie, indizi di morte, paura ed emergenza continua.

Sempre nella parte orientale del Paese l’impatto dei bombardamenti russi è visibile a Yakovlivka come mostra lo stato di alcuni capannoni agricoli nel gennaio 2023 rispetto all’estate scorsa.

Per mesi Bakhmut è stata centro di una battaglia sanguinosa conclusasi poche settimane fa con la conquista della città da parte del gruppo Wagner , la milizia mercenaria al servizio della Russa.

Quello che resta di alcuni condomini a Soledar , città conquistata dai russi a gennaio dopo una lunga offensiva, non è molto. E il paragone con la stessa zona solo pochi mesi prima ne è la dimostrazione più drammatica.

Mariupol è diventata, suo malgrado, uno dei luoghi simbolo della guerra in Ucraina. Il bombardamento dell’ospedale locale, nel marzo scorso, ha anche rappresentato una delle prime e più eclatanti dimostrazioni della campagna di disinformazione messa in campo dalla Russia per cercare di attenuare le sue responsabilità nel conflitto.



Alcune immagini satellitari, risalenti all’autunno scorso, mostrano il livello di distruzione della città, a cominciare dal teatro locale, all’epoca utilizzato come rifugio, di cui resta molto poco.