Wizz Air, voli verso Moldavia sospesi per rischi legati alla guerra

Come conferma una nota riportata dalla stessa Wizz Air, considerando le tensioni derivanti dalla guerra in Ucraina, per garantire la sicurezza ai propri passeggeri, la decisione della compagnia low cost è di interrompere i collegamenti con la Moldavia .

Le motivazioni dietro la decisione

approfondimento

Guerra Ucraina, Stoltenberg su Moldavia: dobbiamo rafforzare difese

Dopo le dichiarazioni di Putin sulla revoca del decreto che voleva l'indipendenza dello stato moldavo e il rischio di possibili interventi militari nella zona, Wizz Air, compagnia ungherese low cost, ha espresso quindi la decisione di sospendere i voli diretti a Chisinau dal prossimo 14 marzo. Una scelta che ha fatto molto discutere, considerata da alcuni solamente un pretesto per non operare più all'interno di un mercato che non porta profitti come quello moldavo. Wizz Air ha comunque comunicato che in sostituzione ai voli per la capitale moldava, proporrà voli extra dalla città rumena di Iasi.