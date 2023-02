2/10 ©IPA/Fotogramma

IL MARTEDÌ GIORNO MIGLIORE – Come mostrano i prezzi medi, il martedì è il giorno più economico per prenotare un volo, con un prezzo medio di circa 138 euro. I prezzi tendono in generale a salire man mano che ci si avvicina al weekend: per questo è sempre consigliabile acquistare i voli ad inizio settimana, tra il lunedì e il mercoledì

