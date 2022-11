Singapore Airlines, volo Milano-Barcellona costa meno di un low cost

Viaggiare con tutti i comfort ma a tariffe molto vantaggiose. Ecco tutti i dettagli dell'offerta della compagnia asiatica ascolta articolo Condividi

Singapore Airlines ha messo a disposizione per la tratta Milano-Barcellona l’Airbus A350, volo di lusso che però ha un prezzo inferiore a un low cost. Il viaggio dura poco meno di un’ora e mezza e i passaggeri possono contare su tutti i comfort di una Business class: dai cibi e bevande di prima qualità ad altri optional come la possibilità di portare il bagaglio in cabina gratis.

Airbus A350, un aereo di nuova generazione leggi anche Imperdibili, i mercatini di Natale da non perdere in Trentino Un biglietto in Economy costa 58,42 euro (41 euro di tariffa base, 17,42 euro di tasse aeroportuali), come riportato dal Corriere della sera. A un prezzo maggiore si può prenotare un posto anche in Premium economy o in Business. Airbus A350 è un aereo di nuova generazione che vola principalmente nei collegamenti intercontinentali. Ha doppio corridoio e motori silenziosi e chi viaggia in Economy può contare su 81,3 centimetri di spazio per le gambe. Le altre compagnie low cost, invece, mettono a disposizione tra i 73,7 e i 76,2 centimetri.

Cosa è la quinta libertà che permette le tratte intermedie

approfondimento Umbria, viaggio tra tenute e castelli per un weekend di fine autunno La tratta Milano-Barcellona è tra le sei linee interne all'Europa e che vengono messe a disposizione da compagnie che non fanno parte del Vecchio Continente e che hanno la meta finale extra-europea. Oltre a Singapore Airlines, infatti, Emirates collega Larnaca (Cipro) e Malta, Ethiopian Airlines Ginevra e Manchester, Stoccolma e Oslo e Zurigo e Malpensa, mentre Bahrein Gulf Air ha la tratta tra Larnaca e Atene. Questo è reso possibile grazie alla cosiddetta “quinta libertà”, un accordo internazionale che permette alle compagnie extraeuropee di fare soste intermedie dove possono imbarcare e sbarcare i passeggeri. Per queste tratte vengono spesso utilizzati Boeing 777 (Emirates) o 787 (Ethiopian) e, come già detto, gli Airbus A350 di Singapore Airlines.

I voli a disposzione da Milano e da Barcellona approfondimento Bambini in viaggio, cosa vedere a Salisburgo e dintorni a Natale Nel caso della tratta tra Milano e Barcellona, Singapore Airlines utilizza il volo SQ378 – che parte dalla città asiatica, fa sosta a Malpensa e poi decolla per Barcellona. Dalla città spagnola invece usa il volo SQ377, che ha per destinazione finale Singapore ma si ferma a Milano. In quest’ultimo caso, chi viaggia deve andare nei gate delle rotte extra Schengen dello scalo, anche se basta avere con sé la carta d’identità. La compagnia asiatica già aveva il volo Singapore-Milano-Barcellona, anche se non le era possibile vendere biglietti per le tratte intermedie. L’ok dall’Italia è arrivato a gennaio 2022.

I prezzi comparati con le linee low cost approfondimento Primo volo intercontinentale Cagliari-Dubai con una low cost Come già sottolineato, le tariffe di questo volo possono essere più basse di quelle delle linee low cost. Il Corriere della sera come esempio fa quello di un volo Malpensa-Barcellona-Malpensa con partenza il 28 dicembre 2022 e ritorno il 4 gennaio 2023: il costo totale con Singapore Airlines è 232,08 euro, mentre sono 288 euro i soldi che chiede Ryanair (con partenza e arrivo a Bergamo-Orio al Serio), 320 euro la tariffa di easyJet e 350 euro quella di Vueling (per queste ultime due si parte e si arriva a Malpensa). Competitivi anche i prezzi per chi vuole viaggiare con Singapore Airlines in classi più comode: sono 326 euro in Premium economy (standard) e 582 euro in Business.