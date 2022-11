7/10 ph Enrica Pallaver

Chi ama le tradizioni e la storia non può perdere il Mercatino di Natale di Siror, il più antico del Trentino. Fino al 18 dicembre, le casette in legno e gli antichi fienili si trasformano in botteghe dove poter assaggiare piatti salati e dolci, come il tipico brazedel di Siror. Gli amanti dei presepi, invece, possono recarsi a Tonadico, dove è possibile ammirare lungo la via del centro storico delle vere e proprie opere d’arte