3/16

Chi visita New York per la prima volta, si ritroverà spesso, nel corso del suo viaggio alla scoperta delle bellezze della Grande Mela, ad avere lo sguardo all’insù, complici i suoi grattacieli, che offrono panorami mozzafiato. Tra questi vi è sicuramente l’Empire State Building (per oltre quarant’anni l’edificio più alto del mondo) che con le sue terrazze all’86esimo e al 102esimo piano, permette di ammirare New York dall’alto in tutta la sua magnificenza