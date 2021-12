Cosa vedere in Val di Fiemme: 10 cose da visitare in 2 giorni

7/10 ©Getty

Il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino è noto in tutto il mondo per le sue foreste, che permettono la produzione del legno di risonanza, materiale pregiato utilizzato per realizzare strumenti musicali. Non sono presenti, però, solo abeti rossi, larici e pini, ma anche torrenti, laghetti alpini e ghiacciai. Il Parco permette di praticare numerose attività, sia d’estate che d’inverno, ed è il luogo ideale per tutte le famiglie.

Quali attività praticare in Val di Fiemme