Viaggi sicuri, gita in montagna: cosa vedere in Val di Fiemme

Circondata dalle Dolomiti, la Val di Fiemme è da sempre tra le località di montagna più apprezzate. Meta che si conferma la scelta di molti turisti anche per questa seconda estate con il Covid, adatta sia per chi ama lo sport e le attività all’aria aperta, sia per chi è alla ricerca di relax.

Cosa vedere in Val di Fiemme

Non solo lunghe passeggiate in montagna e tanto sport. In Val di Fiemme, infatti, è possibile unire il proprio amore per l’alta quota a quello per l’arte. Una delle attrazioni più amate è Respirat. Tra i parchi d’arte più alti del mondo, nato da un progetto della giornalista e curatrice d’arte Beatrice Calamari e dell’artista Marco Nones, si trova a Pampeago, tra i 2.000 e i 2.200 metri di altezza. Si tratta di un percorso ad anello, lungo tre kilometri, durante il quale è possibile andare alla scoperta di installazioni create da artisti di fama internazionale. Le opere dialogano con la natura, che le plasma e le completa, mutandone i colori: la neve, i temporali e il sole diventano parte integrante del processo artistico. Dietro a questo gesto creativo si nasconde una vera e propria filosofia di vita: imparare ad affidarsi ai mutamenti e alle continue trasformazioni a cui siamo chiamati. E per gli amanti della buona cucina? La Val di Fiemme accontenta tutti, con i suoi sapori di montagna e la tradizione culinaria trentina. Da non perdere, come meta gastronomica, c’è El Molin, locale nel cuore di Cavalese e Stella Michelin dal 2008, fondato nel 1990 da Alessandro Gilmozzi.