Oroscopo del 9 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Si parte con una nuova giornata da affrontare. Sarà da ricordare? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per vivere una nuova giornata: sarà positiva? Lavoro, amore e finanze riserveranno svolte inattese? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 9 gennaio. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Il transito benefico di Plutone si rivela un alleato fedele e prezioso. Dedicatevi alla ricerca dell’intesa perfetta, che siate in una relazione consolidata o all'inizio di una nuova storia d’amore. Sul lavoro, mantenete la calma e puntate su collaboratori affidabili per affrontare le sfide con serenità. Tuttavia, le tensioni tra Sole e Marte potrebbero aumentare il vostro livello di stress: cercate di gestirle con pazienza e equilibrio.

TORO Giornata all'insegna della buona salute, fermezza di carattere e razionalità, grazie ai buoni influssi di Venere. Il clima sentimentale è dolcemente complicato, ma evitate le tentazioni di sentimentalismo per seguire una via affettiva solida e serena, soprattutto se nati ad aprile. Se svolgete una professione libera, la strada è spianata: usate il vostro savoir-faire. Sarete in grado di mantenere il controllo sia tra colleghi che con esterni.

GEMELLI Oggi potrete mostrare il vostro fascino, sia con gli amici che in famiglia, grazie al transito positivo di Plutone con il Sole. Desiderate ordine nei sentimenti, nonostante il vostro temperamento instabile. La stabilità affettiva vi gratificherà se siete in una relazione duratura. Dovrete prendere una decisione professionale importante.

CANCRO Sensibile e audace, avete il favore di Nettuno che vi sorride. Attenzione ai capricci, aggirate diplomaticamente gli ostacoli sentimentali. Venere vi mette in subbuglio, ma il vostro intuito magico vi guiderà. Mantenete una paziente comprensione con colleghi e collaboratori, mettete in pratica la vostra esperienza.

LEONE Il transito di Plutone porta alti e bassi, influenzando la giornata. Se siete single, potreste provare a cercare l'anima gemella. Determinazione ed ambizione vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi. Concentratevi sulla pianificazione. Venere, Nettuno e Saturno favoriscono il vostro successo, soprattutto se festeggiate il compleanno tra l'18 e il 22 agosto.

VERGINE Oggi il cielo vi sorride, con Marte, Mercurio e Urano che vi favoriscono e vi spingono a ribaltare le situazioni preesistenti con coraggio e determinazione. Mercurio e Marte vi regalano una giornata intensamente soddisfacente sul fronte affettivo. Siate intraprendenti e non temete di accettare inviti da nuove persone, potreste trovare qualcuno di speciale. Il vostro impegno e la vostra disciplina vi rendono apprezzati e rispettati dai colleghi. Date l'esempio concretamente, mostrando determinazione e serietà.

BILANCIA Giornata benefica e soddisfacente. Esplosione di fortuna in amore per i nati in settembre. Date spazio al partner, ascoltate le opinioni e evitate di insistere su questioni che potrebbero creare tensioni. Richiedete rispetto dei tempi e dei modi di intervento, difendendo i vostri diritti con determinazione. Attenzione a gestire le pressioni dei superiori, specialmente se il vostro compleanno è tra il 9 e il 17 ottobre.

SCORPIONE In un giorno di influssi positivi grazie a Nettuno, Marte e Venere, vi sentirete amabili e intuitivi, con Saturno a sostenere la fortuna. Con un sex-appeal irresistibile, i single possono conquistare facilmente il cuore di qualcuno. Novembre porta apprezzamenti sul lavoro, sarete in grado di risolvere delle situazioni complesse con determinazione.

SAGITTARIO Il Sole porta momenti esaltanti per i nati dal 23 al 26 di novembre. Per i nati nella prima e terza decade, è un periodo ideale per esperienze erotiche e sentimentali intense, grazie all’aspetto favorevole di Plutone, Sole e Mercurio. L’avventura è dietro l’angolo. Realizzazioni importanti vi attendono. Plutone vi dona efficienza e competenza, necessarie in questo settore.

CAPRICORNO Giornata di vitalità e desiderio di piacere. Vivete un momento di grande intesa affettiva, manifestando tenerezza al partner in modo aperto e gioioso. L'affetto ricevuto è il risultato del vostro comportamento amorevole. Le richieste di lavoro potrebbero ottenere risposta positiva, soprattutto se nati nella prima e seconda decade. La terza decade dovrà avere un po' di pazienza, ma il successo è in arrivo.

ACQUARIO Il transito di Plutone porta fortuna e positività nei rapporti interpersonali. Con garbo e attenzione, troverete il punto di incontro nella coppia. Urano può portare confusione se nati nella terza decade. Mercurio e il Sole favoriscono l'armonia serale. Giove favorisce la comunicazione e l'efficienza lavorativa, soprattutto per liberi professionisti o chi lavora con il pubblico.

PESCI Configurazione planetaria positiva, in particolare per quanto riguarda l'amore. Grazie all'energia del team Urano - Nettuno, i nati tra il 14 e il 20 marzo possono iniziare a progettare un futuro insieme alla propria dolce metà. Soprattutto per chi ha una libera professione, i pianeti sono favorevoli per intraprendere nuove sfide e per avere successo.