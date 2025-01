Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 10 gennaio

Ai nastri di partenza ecco una nuova giornata. Sarà ricca di novità? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Si parte con una nuova giornata, tutta da vivere: sarà da ricordare? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 10 gennaio. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE I pianeti rendono l'aria pesante, ma la Luna amplifica il dinamismo dell'Ariete. In amore, esprimete affetto in modo convincente senza dare nulla per scontato, specie se nati in aprile. Nel lavoro tanta pazienza e diplomazia per risolvere questioni professionali. Prudenza negli acquisti.

TORO Venere, Marte e Mercurio vi rendono brillanti e energici. In amore, passione e armonia grazie a Venere, Saturno e Urano. Lavoro con arguzia e diplomazia. Cambiamenti finanziari positivi con l'aiuto di Urano.

GEMELLI La Luna in Gemelli porta armonia tra amici fidati. Attenzione alla sincerità esagerata in famiglia. In amore, impegni quotidiani potrebbero distanziare. Saturno richiede solidità finanziaria. Venere ostacola il lavoro, mentre la terza decade potrebbe dimenticare dettagli importanti.

CANCRO Oggi, tra pianeti rapidi e lenti, avrete davanti a voi nuove mete da perseguire e sfide appassionanti. Chi è nato nelle prime e terze decadi del vostro segno sarà fortunato. Nel complesso, i transiti planetari sono discreti, sebbene l'istintività potrebbe causare piccoli imprevisti per chi è nato a giugno.

LEONE La Luna accende speranze positive. Mercurio e il Sole offrono saggezza e razionalità. In amore dedizione alla persona amata. Opportunità lavorative da cogliere. Attenzione alle spese e alle conseguenze future. Luna benefica per chi è nato in luglio.

VERGINE Il Sole e Mercurio vi portano fortuna, con Urano nel Toro conferma di successo e sicurezza. Avete ottime opportunità, specialmente se siete nati nella terza decade. In amore, dichiaratevi senza paura. Sul lavoro, mutamenti in arrivo. Finanziariamente, riflettete prima di agire.

BILANCIA La Luna entra in Gemelli portando benefici al vostro segno, nonostante pianeti ostili. Plutone cambia positivamente l'atmosfera. In amore situazioni irripetibili e passionalità. Sul lavoro, determinazione e difesa dei diritti. Attenzione alle finanze: non sprecate denaro inutilmente.

SCORPIONE Incrocio di transiti altalenanti con Saturno benefico per Scorpioni nati tra il 3 e il 10 novembre. Venere favorisce scelte sagge per salute e bellezza. Amore generoso per i nati di ottobre, successo lavorativo ma attenzione alle finanze, in particolare per nati a novembre.

SAGITTARIO Oggi, la presenza dei pianeti nel vostro segno, porta un clima volatile, ma il transito di Mercurio favorisce il vostro segno. Plutone è in posizione favorevole per i nati nella prima decade. Attenti alle spese.

CAPRICORNO Tutti i pianeti sorridono, tranne Marte. Fate strada con discrezione e successo. Amore gratificante e stabilità per i nati a dicembre. Un impegno professionale importante si prospetta. Attenzione alle spese non previste.

ACQUARIO Plutone in corso nel vostro segno porta fortuna e serietà. La Luna con Giove vi invita al divertimento. In amore, pazienza e collaborazione. Nel lavoro, transiti ottimali frenati da Urano. Attenti agli investimenti proposti.

PESCI Il vostro segno è avvantaggiato dagli astri con Venere al vostro fianco. In amore, incontri favorevoli sul vostro cammino, solide storie sentimentali in vista. Nell'arte e nella musica, seminate successi per il futuro.