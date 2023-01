9/9 ©IPA/Fotogramma

PER RESTARE NEL BUDGET SPESA – Ma come fare per restare entro i limiti di spesa indicati? “L’importante, per non subire gli effetti dell’inflazione, è prenotare con largo anticipo ed evitare quest’anno i last-minute”, dicono gli esperti della piattaforma. “Quest’estate costerà di più consumare cibi e bevande, ma anche il prezzo di aerei, traghetti, lettini e ombrelloni” sottolinea Emma Lenoci, ideatrice di Vamonos Vacanze

Settimana bianca, i vip in vacanza in montagna sulla neve. FOTO