Bambini in viaggio, 6 cose da fare e vedere a Cancun, nello Yucatan

Gennaio è il mese perfetto per programmare le vacanze dell'anno. Noi vi proponiamo questa settimana un viaggio in un paese magnifico, coinvolgente sia per grandi che per piccini che accontenta tutti sia per le meraviglie naturalistiche che storiche. Voliamo in Messico. E per i più piccoli abbiamo scelto sei appuntamenti da non perdere da affiancare a lunghe giornate sulle bellissime spiagge messicane. Buon viaggio!

Questa è una delle sette nuove meraviglie del mondo, quindi non importa quanti anni abbia vostro figlio, un viaggio in Messico non può esimersi dal visitarla.

Hanno il vantaggio di essere vicini alla zona dove alloggerete e come primo approccio per i bambini, è una buona opportunità. Il primo è la Zona Arqueológica El Rey , sul lato ovest di Blvd Kukulcán tra il km 17 e il km 18, che comprende un piccolo tempio e numerose piattaforme cerimoniali. L’altro, molto più piccolo, è Yamil Lu’um . Queste rovine furono abitate dai Maya già nel 900 d.C.

Museo eco archeologico

Questo parco divertimenti ha qualcosa per tutti.

Attività culturali, attività nella natura, sport acquatici, intrattenimento per bambini.

Situato in riva al mare vicino a Cancun nella Riviera Maya, questo parco è un'esperienza tutta azione e brivido da non perdere.

È una celebrazione della luce e del colore con 300 artisti, che racconta in dettaglio la storia del Messico.

Una parte unica del parco chiamata "Children's World" è destinata ai bambini fino a 12 anni.

Ha scivoli d'acqua, ponti sospesi, cenotes, un habitat per parrocchetti e un parco giochi.

Come arrivare e dove alloggiare

Il volo diretto per Cancun dura 12 ore, e c’è in partenza dalle principali città italiane. Per risparmiare ci sono molte opzioni con scalo. Il periodo migliore per un viaggio in Messico, ed in particolare a Cancún è tra novembre e maggio. È la stagione secca. Sulla penisola si può godere di un clima ideale, con temperature tra i 25° e i 30°.

Moltissime strutture sono pronte ad accogliere i bambini con programmi specifici. Le famiglie potranno godere di strutture e vantaggi esclusivi in molti resort, come nei due del Grand Palladium Hotels & Resorts. In queste strutture i bambini, e le famiglie in generale, hanno un trattamento preferenziale.

https://visitmexico.com/