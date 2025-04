Fuorisalone 2025: installazioni ed eventi da non perdere in Brera

Il tema di Fuorisalone 2025, Mondi Connessi, riflette l’identità poliedrica di Brera, un distretto dove artigianato, arte, cultura, lifestyle, enogastronomia e hotellerie si intrecciano, dando vita a una realtà unica nel suo genere. Brera Design District , protagonista con la 16° edizione della sua Brera Design Week, sostiene il tema "Mondi Connessi" e si conferma il place to be del Fuorisalone grazie a un palinsesto di eventi e appuntamenti proposti dai più di 200 brand presenti con un proprio showroom - comprese 14 nuove aperture - a cui si aggiungono 166 espositori temporanei. Brera Design Week 2025 coinvolgerà la design community proponendo soluzioni che vanno dall'innovazione dei materiali al design dei servizi, dall'arte al paesaggio domestico e alla tecnologia all'abitare. Temi che riflettono l’anima poliedrica di un distretto della città diventato un brand unico nel suo genere, nonché un punto di riferimento internazionale grazie alla sua offerta commerciale e alla sua identità, in un mix tra artigianato, arte, cultura, lifestyle, enogastronomia e hotellerie.

TOKUJIN YOSHIOKA - Frozen di Grand Seiko

Uno progetto in collaborazione con Tokujin Yoshioka, uno dei più popolari designer del Giappone. Durante l'installazione, i visitatori avranno la possibilità di scoprire l’opera "Aqua Chair", in cui una scultura luminosa trasparente si trasforma con il passare del tempo.



DOVE: Palazzo Landriani - Via Borgonuovo, 25

glo for art di glo

Fondendo elementi di arte pop e surrealista, Michela Picchi dà vita a un'installazione interattiva in cui colori vivaci e tecnologie invisibili, guidano il pubblico in un viaggio sensoriale, creando un dialogo tra classico e moderno.



DOVE: Palazzo Moscova 18, Via della Moscova, 18

La Tecnologia guida l’Eleganza di DENZA

L'installazione unisce linee eleganti e materiali hi-tech, dando vita a un connubio visivo tra bellezza senza tempo e sofisticazione futuristica. Attraversando un tunnel che conduce in un mondo avveniristico, gli ospiti saranno accolti da tecnologie all'avanguardia e giochi di specchi che genereranno un impatto visivo sorprendente.

DOVE: Hub Gattinoni - Via Statuto, 2

House of Switzerland

Un’esposizione collettiva che, per l’edizione del 2025, celebra il potere delle connessioni e della cooperazione attraverso il tema della collaborazione. Con creazioni di designer indipendenti, studi, università, marchi e gallerie, mette in luce la diversità del design svizzero e come la collaborazione sia stata un pilastro dello sviluppo del Paese.



DOVE: Casa degli Artisti, Via Tommaso da Cazzaniga, angolo, Corso Garibaldi, 89/A

Bamboo Encounters di Gucci

Una mostra che celebra l’eredità del bambù nella storia del design e nell’identità della Maison. Un viaggio tra passato e presente, ambientato nella splendida cornice dei Chiostri di San Simpliciano, dove la curatela e l'exhibition design della mostra portano la firma dello studio 2050+.

DOVE: Chiostri di San Simpliciano, Piazza Paolo VI, 6

Città Paradiso di Solferino28

Grandi bolle fluttuanti incarnano pensieri, città immaginarie e immaginate. Un’installazione visionaria che trasforma lo spazio in un’esperienza surreale e ludica, metafora dell’immaginazione e della mente. Una scenografia onirica si fa teatro di una riflessione collettiva sulla città dei nostri desideri e sull’intreccio tra creatività e tecnologia.



DOVE: Corriere della Sera, Living, Abitare, ingresso da Via Solferino, 26

Marcel Wanders per Fischbacher 1819, “Ancient Memories”

Fischbacher 1819 ha realizzato con Marcel Wanders e Caterina Roppo una capsule collection di tessuti naturali creata in collaborazione con l'artista tessile Caterina Roppo. Combinando la canapa con la juta e le fibre di legno, il risultato è una collezione in cui ogni trama è un contenitore di memoria, che intreccia storie e culture.



DOVE: Showroom Fischbacher 1819, Via del Carmine, 9

La Prima Notte di Quiete di Loro Piana

Il brand Loro Piana insieme a Dimoremilano presenta un'installazione immersiva che esplora il confine tra realtà e suggestione cinematografica. Una casa di grande eleganza, arredata con pezzi disegnati per Loro Piana da Dimoremilano, arredi Dimoremilano vestiti con i tessuti della Maison e oggetti vintage e d’arte.





DOVE: Cortile della Seta, Via della Moscova, 33