Fuorisalone 2025, eventi e quartieri da non perdere a Milano

Oltre 900 eventi e 2100 brand animeranno la Capitale del design italiana dal 7 al 13 aprile. "Mondi connessi" è il tema di quest'anno. Con un palinsesto ricchissimo, Brera si conferma il place to be del Fuorisalone

In concomitanza con il Salone del Mobile, dal 7 al 13 aprile 2025, Milano torna protagonista del mondo del design con il Fuorisalone che per le vie della città propone un fittissimo calendario di eventi, mostre e installazioni diffuse in tutta la città. La Design Week è ormai un appuntamento imprescindibile per professionisti del mondo del progetto, designer, architetti e creativi, oltre che per scuole, università e istituzioni che si ritrovano a Milano per condividere idee che interpretano il presente immaginando il futuro. Tra ricerche applicate sui materiali, nuove visioni dell’abitare, contaminazioni tra fisico e digitale, progettazione partecipata, quest’anno, oltre che di sostenibilità, le innumerevoli proposte e sperimentazioni messe in campo parlano anche di forme di intelligenza artificiale, ibridazione e condivisione di competenze: concetti alla base del tema di Fuorisalone 2025, che coinvolge ben 2182 diversi brand (qui la lista di tutti i 915 eventi).

Il tema "Mondi connessi"

"Mondi connessi", il tema di quest'anno, si configura come una naturale estensione delle edizioni precedenti, da “Forme dell’Abitare” lanciato nel 2021, a “Tra Spazio e Tempo” (2022), a “Laboratorio Futuro” (2023), fino all’anno scorso con “Materia Natura”, che ha esplorato il delicato equilibrio tra i due elementi come fonte di ispirazione. “Mondi Connessi” vuole valorizzare la sinergia tra design, intelligenza artificiale e partecipazione collettiva, proponendo la visione di un futuro in cui creatività e tecnologia si fondono per creare esperienze immersive e interattive.