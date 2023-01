7/10 ©IPA/Fotogramma

MOLISE – Il Molise, regione meno popolosa (e considerata) d'Italia, è stato menzionato nel 2020 dal New York Times come luogo da vedere, riportandolo in posizione n.37. In questa regione, relativamente giovane (è nata solo nel 1963), sono molto importanti le feste tradizionali, come la Ndocciata, che si tiene durante il periodo natalizio. Nella regione c’è tutto, dalle località storiche e di mare, come Termoli, alle montagne, come Campitello Matese