Conosciuta in tutto il mondo come la strada dei presepi, San Gregorio Armeno è una tappa da non perdere per chi visita Napoli. Qui durante tutto l’anno è possibile trovare statuine di pastori in terracotta e tipici presepi in sughero. A metà strada si può ammirare anche la chiesa di San Gregorio Armeno, fondata sulle fondamenta di un antico tempio di Cerere, attorno al 930.