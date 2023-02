6/13 ©Ansa

La scorsa domenica è andata in scena l'ultima di una serie di proteste di piazza, presumibilmente finanziate e organizzate da un oligarca filorusso, che ora vive in Israele. Oltre ai manifestanti arrivati in autobus da fuori capitale, alle manifestazioni hanno partecipato anche gruppi paramilitari ed ex soldati

Russia, Lavrov: la Moldavia? Una seconda Ucraina