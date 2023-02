Moldavia, la premier Sandu: "Russia progetta golpe". Mosca nega

La Russia starebbe pianificando un colpo di Stato in Moldavia, con attacchi agli edifici governativi e prese di ostaggi. Ad affermarlo è la presidente del Paese, Maia Sandu, che ha aggiunto che le informazioni ricevute la scorsa settimana dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky sulla minaccia che Mosca voglia destabilizzare la repubblica sono state confermate dai servizi segreti moldavi. Il governo russo, come riporta la Tass, ha però smentito le dichiarazioni rilasciate dalla premier moldava. Le affermazioni di Chisinau sul "piano della Russia per destabilizzare la situazione in Moldavia" sono "assolutamente infondate", ha dichiarato oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakhina, sottolineando che si tratta di un classico esempio di citazione di presunte informazioni classificate, impossibili da verificare, per poi utilizzarle per giustificare le proprie azioni illegali (GUERRA RUSSIA-UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)