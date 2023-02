Guerra Ucraina, oggi il discorso di Biden dal Castello di Varsavia

Il capo della Casa Bianca è arrivato in Polonia dopo la visita a sorpresa a Kiev. Intanto oggi, in quasi due ore di discorso alla Nazione, il presidente russo Putin ha annunciato la sospensione dell'applicazione dello Start, l'ultimo trattato sulla riduzione delle armi nucleari ancora in vigore con Washington

Il presidente Usa Joe Biden è a Varsavia. A tre giorni dall’anniversario della guerra in Ucraina – era l’alba del 24 febbraio 2022 quando Putin lanciava la sua “speciale operazione militare” – il capo della Casa Bianca terrà un discorso dal Castello della Capitale polacca, alle 17.30. C’è attesa per quelle che saranno le sue parole, soprattutto dopo che, proprio oggi, Putin ha parlato per quasi due ore alla Federazione Russa, annunciando tra l’altro la decisione di “sospendere” l'applicazione dello Start, l'ultimo trattato sulla riduzione delle armi nucleari ancora in vigore con Washington, perché non può permettere agli ispettori americani di visitare i siti nucleari russi mentre Washington è intenta ad infliggere "una sconfitta strategica" a Mosca (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE).