Russia, Lavrov: la Moldavia? Una seconda Ucraina

La Russia non accoglie bene l'ok dell'Ue all'adesione della Moldavia. Il capo della diplomazia russa Sergej Lavrov intervistato dal canale Ntv dichiara che l'Occidente " sta cercando chiaramente di fare della Moldavia una seconda Ucraina minandone la stabilità". Accusa inoltre le autorità di Chisinau di aver adottato "un approccio consumistico" che Lavrov definisce accattonaggio. "Mendicano sulle forniture di gas chiedendo uno sconto sui pagamenti in cambio di un rallentamento del cammino di accesso all'Unione Europea" afferma Lavrov. "Dicono: iniziamo subito ad entrare nell'Ue poi vedremo cosa ci promettono lì, magari decideremo se restare" aggiunge il capo della diplomazia russa che usa termini come "estorsioni".