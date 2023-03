Russia, Putin vivrebbe a Valdai in un palazzo di lusso con ex ginnasta

Lo ha svelato Proekt, sito indipendente russo specializzato in giornalismo investigativo. L'ex ginnasta olimpica, da più parti indicata come la madre degli ultimi due figli del presidente russo, avrebbe proprietà immobiliari per un valore di 120 milioni di dollari

Trascorrerebbero gran parte del tempo in una lussuosa residenza a Valdai, regione della Russia nota per le sue dolci colline e i laghi, situata a metà strada tra San Pietroburgo e Mosca. Vladimir Putin e Alina Kabaeva, l'ex ginnasta olimpica da più parti indicata come la madre degli ultimi figli del presidente russo, avrebbero a disposizione questo sontuoso palazzo, che fa capo a una società offshore cipriota, la Ermira Consultants, considerata il 'tesoretto' a cui attingono Putin e il suo entourage. A rivelare questi dettagli della vita privata di Putin è Proekt, un sito indipendente russo specializzato in giornalismo investigativo.

I figli nati nel 2015 e nel 2019

Secondo il media russo indipendente, Alina Kabaeva possiede al momento proprietà immobiliari per un valore di 120 milioni di dollari. Il presidente russo ha divorziato nel 2013 dalla moglie Ludmilla e da tempo si parla di una sua relazione con l’ex ginnasta, anche se i due non si mostrano mai assieme in pubblico. Varie fonti citate da Proekt confermano ora la loro convivenza. Assistenti e familiari della donna risiedono nella grande residenza di Valdai, e una sorella possiede un appartamento nelle vicinanze. Kabaeva avrebbe avuto due figli, nati nel 2015 e nel 2019, di cui non si conosce il sesso. L'ex campionessa possiede anche un attico di lusso a Sochi, di 2600 metri quadrati e 20 stanze, con piscina, cinema e pista di atterraggio per un elicottero.