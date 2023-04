Droni russi hanno colpito ieri sera il porto ucraino di Odessa sul Mar Nero e causato "danni", secondo quanto annunciato dalle autorità locali. Zelensky: "Ci stiamo preparando per delle azioni energiche". Intanto si indaga sull'attentato di San Pietroburgo e spunta un video che mostra gli attimi immediatamente precedenti all'esplosione che ha ucciso il blogger nazionalista Vladlen Tatarsky. Per l'attentato sono stati arrestati Darya Trepova, una 26enne russa no-war, e un suo amico di 27 anni. Il direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi sarà in Russia mercoledì 5 aprile per discutere con le autorità di Mosca della situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia.