Proiettili all'uranio impoverito, cosa sono e dove sono stati usati

4/9 ©Getty

Le armi perforanti contenenti uranio impoverito - bombe o granate per tank che siano - restano in dotazione a diversi Paesi del mondo, malgrado le polemiche sulla legalità del loro utilizzo in scenari di guerra passati: come ad esempio in ex Jugoslavia o in Iraq da parte delle forze Usa e alleate

Guerra Russia-Ucraina, tutti gli aggiornamenti