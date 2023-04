L'Onu è “inorridita” per il video della decapitazione di un prigioniero ucraino da parte di soldati russi che circola in rete. Zelensky chiede al modo di reagire, mentre il Cremlino afferma: “Se il video con immagini orribili fosse vero, potrebbe esserci un'indagine, dobbiamo verificare le immagini”. Le autorità ucraine smentiscono la rivelazione sulla presunta presenza attuale in Ucraina di decine di militari dei reparti speciali del Regno Unito e di altri Paesi Nato, emersa dai documenti Usa top secret trapelati negli ultimi giorni. Dubita dell'attendibilità dei file anche il viceministro degli Esteri russo Ryabkov, il quale non esclude che i documenti possano essere falsi e deliberatamente fatti per fuorviare la Russia.

