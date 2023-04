Il magnate Artem Uss in Russia dopo la fuga dai domiciliari a Milano

Artem Uss, imprenditore russo evaso dagli arresti domiciliari a Milano dove era in attesa di estradizione negli Usa, si trova in Russia. Lo ha rivelato l'agenzia di Stato russa Ria Novosti riportando anche le dichiarazioni dell'uomo d'affari. "Sono in Russia! - ha detto Uss all'agenzia -. In questi ultimi giorni specialmente difficili persone forti e affidabili mi sono state vicine. Grazie a loro!". L'uomo era stato bloccato il 17 ottobre a Malpensa su mandato d'arresto internazionale dell'autorità giudiziaria di New York.