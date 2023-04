La fuga di Uss

Artem Uss, l'uomo d'affari russo, era fuggito dai domiciliari - in una casa presa in affitto nella provincia milanese - il giorno dopo il via libera della Corte d'appello di Milano alla sua estradizione negli Stati Uniti. Una vicenda, quella della sua fuga, ancora tutta da chiarire, su cui pesa l'ombra dei servizi segreti russi e a rischio di incidente diplomatico con gli Usa. Il figlio 40enne di Alexander Uss, potente governatore della regione siberiana di Krasnoyarsk e amico di Putin, era stato arrestato il 17 ottobre a Malpensa su mandato Usa con l'accusa di presunti traffici illeciti di materiale civile e militare, contrabbando di petrolio dal Venezuela verso Cina e Russia , riciclaggio e frode bancaria. Era rimasto in cella fino al 2 dicembre e poi era stato posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico in accoglimento di una richiesta della difesa. Il dipartimento della Giustizia Usa aveva allora inviato una nota in via Arenula che chiedeva di far tornare in carcere Uss sino all'estradizione, segnalando l'altissimo rischio di fuga. Nota, a quanto sostiene la Corte d'appello di Milano nella relazione inviata agli ispettori, che non le venne girata dal ministro Nordio, che si limitò a inoltrare ai giudici solo la propria risposta in cui spiegava che la decisione era dell'autorità giudiziaria e rassicurava i propri interlocutori evidenziando che la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico è equiparabile alla custodia in carcere. Il tutto senza chiedere, come avrebbe potuto fare, la sostituzione della detenzione domiciliare con il carcere.