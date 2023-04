Caso Artem Uss, Nordio: Ho pienamente rispettato la legge

“Questo ministro ha pienamente rispettato i dettami di legge esercitando il proprio potere di iniziativa con una nota attraverso cui comunicava alla Corte di Milano la propria volontà di richiedere il mantenimento della custodia cautelare in carcere nei confronti di Uss per assicurare la consegna di costui alle autorità statunitensi". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio nell'informativa alla Camera sulla vicenda della fuga del 40enne imprenditore russo Artem Uss.

Nordio: la Corte inondata di allarmi sul pericolo di fuga

"La corte d'appello di Milano in accoglimento dell'istanza avanzata dalla difesa sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico perchè Uss ha dimostrato di disporre di un'abitazione". Lo ha sottolineato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio alla Camera. "Questo nonostante l'autorità giudiziaria fosse stata inondata di osservazioni sul pericolo di fuga di questo signore" ha aggiunto il Guardasigilli in merito all’ordinanza del 25 novembre 2022. "Sono in corso ulteriori accertamenti da parte del ministero degli Interni sul braccialetto elettronico applicato ad Artem Uss" ha evidenziato il ministro della giustizia.