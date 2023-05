Lago Maggiore, barca si ribalta in acqua: un morto e 3 dispersi

Una barca con a bordo 24 persone - 22 passeggeri inglesi e due membri dell'equipaggio - si è rovesciata nel Lago Maggiore a causa di un violento temporale accompagnato da una tromba d'aria. Adesso sono in corso le operazioni di recupero di chi è finito in acqua: tre persone al momento risulterebbero disperse. Una quarta persona sarebbe invece già stata ritrovata morta. L’incidente è avvenuto intorno alle 19:30, quando la comitiva di turisti - a bordo di una house-boat di 16 metri - si trovava nelle acque tra Lisanza, nei pressi di Sesto Calende, sulla sponda lombarda, e Dormelletto, sulla sponda piemontese. Secondo quanto si apprende, 14 persone sarebbero riuscite a raggiungere la località Piccaluga, dove sono state soccorse. Quattro sono state portate in ospedale, tre in codice verde e una in codice giallo.