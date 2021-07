1/10 ©Ansa

Il 75% degli italiani che andranno in vacanza visiterà uno dei quasi 5.500 piccoli borghi presenti nel Belpaese per coniugare la voglia di tranquillità con la possibilità di godere di spazi di libertà più ampi lontano dalle città o dai luoghi turistici più affollati. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti-Ixè sulle ferie degli italiani che mette in risalto come la scelta delle destinazioni sia guidata anche dalla ripresa dei contagi Covid

Covid, dalle isole greche alle Baleari: i luoghi turistici a rischio