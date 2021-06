8/13 ©IPA/Fotogramma

I CONSIGLI PER NON FARSI TRUFFARE: NO AI BONIFICI - Se viene proposto di inviare una caparra, non c'è da fidarsi: è contrario ai termini del servizio di Airbnb. Bisogna pagare esclusivamente attraverso il sito, che in nessun caso prevede il bonifico come strumento di pagamento. Airbnb generalmente trattiene l’intera somma dalla vostra carta di credito e la inoltra all'host solamente 24 ore dopo l’avvenuto check-in, dandovi il tempo di entrare in casa e verificare che tutto sia come pubblicizzato