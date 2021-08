1/10 ©Ansa

Le aziende hanno in programma di assumere, in totale, 1,2 milioni di lavoratori. La stima è di Unioncamere che, per Il Sole 24 Ore, ha scorporato per settore i dati del Bollettino Excelsior, realizzato insieme ad Anpal, relativi al trimestre agosto-ottobre. Ma allo stesso tempo viene messa in evidenza anche la difficoltà di reperimento che si verifica in un caso su tre. Ecco quali sono i settori che hanno più necessita di nuovi dipendenti

