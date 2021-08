Via libera alla nuova modulistica per la comunicazione di inizio lavori, valida dal 5 agosto su tutto il territorio nazionale. La disciplina, introdotta con il decreto Recovery dello scorso mese, prevede una procedura più snella per usufruire dell’agevolazione per ristrutturare gli immobili: non più necessaria l’attestazione di stato legittimo e meno requisiti per la documentazione da allegare alla richiesta. Ecco le novità