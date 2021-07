Il decreto ha ottenuto mercoledì 28 luglio la fiducia al Senato, diventando legge. Diverse le semplificazioni per i cittadini che vogliono usufruire dell'agevolazione per ristrutturare un immobile. La più importante riguarda le procedure per l'avvio dei lavori, ma ci sono novità anche per i tetti fotovoltaici. Tutti i dettagli