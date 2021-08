Covid, da febbraio 2020 persi 470mila occupati: 8 su 10 sono autonomi

5/9 ©IPA/Fotogramma

"Se otto persone su dieci che hanno perso il lavoro in questo periodo storico appartengono al cosiddetto 'popolo delle partite Iva', non si capisce come mai non sia ancora emersa una particolare attenzione in grado di coinvolgere l'opinione pubblica e la politica su questo dramma sociale ed economico”, si chiede la Cgia