Alla società committente è riconosciuto un beneficio fiscale che può essere utilizzato in detrazione d’imposta, in quote annuali sull’IRES di periodo, o essere ceduto. Il beneficio fiscale consiste in un credito tributario che ammette due forme di realizzazione: attraverso l’istituto della detrazione e attraverso la cessione. Il credito deve essere contabilizzato per le sue caratteristiche come un contributo in conto impianti