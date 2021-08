Nuovo bonus auto: fino a 20mila euro d’incentivi. Ecco a chi spetta

Accanto al provvedimento del governo - che prevede incentivi per l’acquisto di auto a basse emissioni - la Regione Lazio ha pensato a un’altra iniziativa: un bando da 10 milioni di euro destinato a offrire un contributo a fondo perduto per l'acquisto di mezzi di trasporto meno inquinanti. È rivolto ai titolati di partita Iva: in particolare alle micro, piccole e medie imprese e ai titolari (persone fisiche) di licenza Taxi e Ncc, operanti nel Lazio. Ecco come funziona e i diversi tipi di veicoli acquistabili