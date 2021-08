1/12 ©Ansa

Sono scattati i nuovi incentivi per l'acquisto di auto ecologiche previsti dal decreto Sostegni bis. È possibile prenotare sulla piattaforma del ministero dello Sviluppo economico ecobonus.mise.gov.it bonus per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni fino a 135 g/km di CO2, con e senza rottamazione. Dal 5 agosto è possibile chiedere anche le agevolazioni per i veicoli commerciali e speciali

Come funziona l'ecobonus