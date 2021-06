1/11 ©Ansa

Con la mobilità elettrica sempre più diffusa, è necessaria una rete quanto più capillare di colonnine per la ricarica dei veicoli. Non solo negli spazi pubblici, ma anche in quelli privati. Per questo sono stati messi in campo negli ultimi anni alcuni incentivi fiscali per l’installazione dei punti di ricarica e, prossima alla partenza, un’iniziativa per risparmiare sull’energia di notte e nei giorni festivi

