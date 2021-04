Elkann annuncia: nel 2025 arriva la Ferrari elettrica

La svolta green in casa del Cavallino rampante. Arriverà nel 2025 la prima Ferrari completamente elettrica. L'annuncio viene direttamente dal Presidente John Elkann durante l'assemblea annuale della casa di Maranello. Surclassate di fatto tutte le previsioni che volevano un modello a batteria di Maranello intorno al 2030. "Tutto quello che nel vostro immaginario gli ingegneri e i designer Ferrari sono in grado concepire per un simile punto di riferimento della nostra storia,- assicura Elkann - verrà realizzato”.