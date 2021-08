10/10 ©IPA/Fotogramma

"Il rifinanziamento dell'ecobonus è un passo che va nella direzione giusta: favorire la trasformazione tecnologica, fornire risposte concrete anche alle categorie più in difficoltà e rimettere in piedi produzione, commercio e servizi in un settore tra in più importanti del nostro paese", ha dichiarato il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto