La misura è stata disposta d’ufficio dal Tribunale di Verona applicando la riforma Cartabia. In un altro caso, una madre è stata sanzionata con 200 euro al giorno per aver impedito al figlio di vedere il padre, trattenendolo all’estero

Ha ignorato l’ordinanza che stabiliva un versamento mensile di 300 euro per i figli. Così un padre separato è stato sanzionato dal Tribunale civile di Verona con una penale giornaliera di 100 euro per ogni giorno di inadempienza. Come riporta il Corriere della Sera , il provvedimento è stato disposto d’ufficio, senza richiesta della controparte, applicando una norma prevista dalla riforma Cartabia finora mai utilizzata.

Il provvedimento e l’effetto immediato



Il caso nasce da un’ordinanza emessa l’11 febbraio, con cui il giudice aveva stabilito un contributo mensile di 300 euro a carico del padre per il mantenimento dei figli. L’uomo ha sostenuto di non dover pagare, affermando di aver già coperto alcune spese legate ai minori. Tuttavia, non ha fornito alcuna prova a supporto delle sue dichiarazioni. Il giudice Massimo Vaccari ha chiarito che “in ogni caso questa futuribile compensazione di spese non esonera l’uomo dal dover rispettare l’ordinanza”. Da qui “l’adozione ex officio dei provvedimenti” contemplati dal “nuovo” articolo 473-bis 39 (primo comma, lett. b), con la fissazione “in 100 euro della somma dovuta dal resistente alla ricorrente per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’eseguire l’ordinanza”. Una misura che ha avuto effetto: dopo cinque giorni di multa, l’uomo ha versato quanto dovuto.



Il caso della madre che impedisce gli incontri con il padre



Più complessa la vicenda che coinvolge una madre, che non sta rispettando l’ordine del giudice di far vedere al marito il figlio e che anzi lo sta tenendo all’estero. Già in precedenza era stata condannata al pagamento di 3mila euro di risarcimento danni all'uomo. A gennaio 2025 è intervenuta anche una sentenza di un tribunale straniero, che le ha imposto di rimpatriare il figlio. Nonostante sia tornata più volte in Italia per confrontarsi con i legali, la madre ha continuato a ostacolare gli incontri tra padre e figlio. Ora, per ogni giorno di ulteriore ritardo, dovrà versare 200 euro al padre.



Una norma nuova, applicata d’ufficio



Le sanzioni in casi come questi non sono una novità assoluta: il codice civile prevede da tempo misure di coercizione indiretta per garantire il rispetto delle decisioni giudiziarie. Ma la riforma Cartabia, in vigore dal febbraio 2023, ha introdotto una novità importante: la possibilità per il giudice di agire d’ufficio, cioè anche senza richiesta della parte lesa, se l’inadempienza arreca un pregiudizio ai figli. È quanto accaduto in entrambi i casi trattati dal Tribunale di Verona.