Gullit, i figli denunciano l'ex calciatore: "Ci deve 500mila euro"

I figli di Ruud Gullit, Quincy Georges Dil e Cheyenne Dil, rispettivamente di 32 e 29 anni, nati dalla relazione tra il calciatore olandese e l'ex modella italiana Cristina Pensa, hanno denunciato il padre alla procura di Vibo Valentia. "Ci deve 500mila euro di mantenimento", è l'accusa di entrambi, secondo quatro ricostruito dal Messaggero. "Da sei anni non si occupa più di noi, ci ha abbandonato", sostengono i figli.

L'assegno di mantenimento stabilito dal giudice

Alla fine della relazione tra i genitori, i due furono affidati alla madre e il giudice decise che il padre doveva versare loro un assegno di mantenimento di 8 milioni di lire mensili. Successivamente, con il divorzio, la somma nel 2017 fu rimodulata a 7.200 euro mensili. "Nostro padre si rendeva presto inadempiente, accumulando nel tempo un debito rilevante", si legge nella querela di Quincy e Cheyenne. "Nel mese di ottobre 2017 nostra madre sottoscriveva nuovamente un accordo con nostro padre al fine di regolare il debito pregresso".

Rapporti con i figli interrotti da anni

Così Gullit saldò l'arretrato, ma, secondo i figli, non avrebbe più inviato denaro, senza peraltro aver mai chiesto al giudice la revoca del mantenimento. "Nostro padre, oltre a disinteressarsi completamente di noi sotto il profilo economico, ha interrotto ogni rapporto con noi da molti anni" - prosegue la denuncia - "arrivando addirittura a non rispondere neppure a dei messaggi di auguri per le festività".