Al via il 20 agosto la procedura per cancellare la tassa per tutti coloro che hanno cartelle esattoriali sotto i 5mila euro ed emesse e non pagate tra il 2000 e il 2010. Per i cittadini lombardi sono previsti anche sconti e rimborsi per il 2020, in particolare per chi ha usato la macchina per lavoro. Agevolazioni anche in Campania