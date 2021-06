Covid, Lombardia rimborserà bollo auto 2020 agli agenti di commercio

La misura mira a sostenere gli intermediari del commercio con sede in regione attraverso un contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata l’anno scorso. Il sostegno sarà disponibile per le microimprese iscritte e attive al Registro delle imprese

Regione Lombardia risarcirà il bollo auto pagato nel 2020 agli intermediari di commercio come sostegno ai mancati introiti e al calo di fatturato dovuti alle restrizioni causate dalla pandemia. Per l’assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, il provvedimento approvato oggi dall’esecutivo regionale rappresenta "un ulteriore sostegno alle imprese lombarde a supporto di uno specifico settore. Con questa misura abbiamo concretizzato l'impegno assunto dalla Giunta in condivisione con il Consiglio regionale", le sue parole. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - I DATI SUI VACCINI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

Chi può beneficiare del sostegno

La misura mira a sostenere gli intermediari del commercio con sede in Lombardia attraverso un contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata dagli stessi agenti nel 2020. Il sostegno sarà disponibile per le microimprese iscritte e attive al Registro delle imprese. Saranno interessati gli intermediari del commercio, gli intermediari di autovetture e di autoveicoli leggeri, di altri autoveicoli, di parti e accessori di autoveicoli, di motocicli e ciclomotori e di parti e accessori per motocicli e ciclomotori.

Il commento dell’assessore Caparini

“L'ennesimo, importante provvedimento che va nella direzione di sostenere il settore produttivo della Regione. In questo caso, diamo un segnale positivo agli intermediari di commercio che, come altre categorie, sono state fortemente penalizzati dalla pandemia", ha commentato l'assessore regionale al Bilancio, Davide Caparini, per il quale “l’iniziativa intrapresa con l’assessore Guidesi conferma tutta la concretezza che sta caratterizzando l'azione di Regione Lombardia per favorire la ripresa economica dimostrando, per quanto di nostra competenza, la vicinanza a ogni settore economico".