Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 8 giugno. LIVE

L'80% degli italiani vaccinato contro il Covid entro settembre, l'addio ai grandi hub e il via all'organizzazione per l'ipotesi terza dose: questo il piano autunnale di Figliuolo in audizione alla Camera . Slittato intanto alla mezzanotte lo scattare del coprifuoco in zona gialla. Altre 4 le regioni bianche, sette in tutto. Restano ancora chiuse le discoteche: oggi il sottosegretario Costa riceve il Sindacato italiano dei locali da ballo (Silb). Sul piano sanitario altri 65 i morti in 24 ore per coronavirus, mentre il tasso di positività resta stabile all'1,5% ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Ad oggi sono oltre 13 milioni gli italiani vaccinati con entrambe le dosi, quasi un cittadino su quattro. Moderna chiede intanto ad Ema l'autorizzazione del vaccino per gli adolescenti.