Palazzo Chigi in una nota parla di un colloquio “cordiale”: “Si è discusso della situazione economica del Paese, che è in ripresa, e delle riforme”. Il leader della Lega: “I settori che crescono, che hanno bisogno di assumere, non di licenziare, devono tornare a essere liberi”. Poi sui migranti: “Siamo assolutamente in linea con il presidente. L'Italia non può essere trattata come il campo profughi d'Europa”